«Здоровье молодежи, формирование культуры ЗОЖ». На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов прошла диалоговая площадка

Мероприятие состоялось в пятницу, 29 июля.



На встречу с молодыми работниками предприятия пришли Сергей Болбас, тренер высшей категории, старший тренер Бобруйска, председатель коллегии судей Могилевской области по боксу, Светлана Огородник, инструктор-валеолог Бобруйской центральной больницы, Марта Чичерина, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи администрации Первомайского района, Елена Воробьева, главный специалист Первомайского районного комитета БРСМ, Наталья Дюба, заместитель директора по кадрам, социальному развитию и идеологической работе, другие представители предприятия.

Гости поговорили с молодежью о здоровом образе жизни и важности занятий спортом, правильном питании и распорядке дня, предупреждении заболеваний в будущем.

Сергей Болбас рассказал, что в прошлом году наш земляк Александр Радионов впервые в истории бобруйского бокса выступал на летних Олимпийских играх в Токио. «Таких достижений до этого не было. Мой воспитанник достойно представил белорусский бокс на соревнованиях международного уровня».

– Вы определились с профессией и выбрали специальность. Здесь (на заводе – прим.) очень много внимания уделяется здоровому образу жизни и спорту. Старайтесь сохранить здоровье и даже улучшить.

На предприятии есть физкультурно-оздоровительный комплекс. Подробнее об этом рассказала Анна Пилипенко, секретарь первичной организации БРСМ ОАО «БЗТДиА»:

– Работники могут посещать его бесплатно во внерабочее время. У нас есть возможность заниматься волейболом, футболом, теннисом, играть в бильярд. Кроме того, имеются сауна и бассейн, есть женские и мужские дни. Для поддержания здорового образа жизни трудящихся ежемесячно организовываем спортивные мероприятия по различным видам спорта. Все желающие могут прийти позаниматься. У нас есть постоянно действующие команды по футболу, волейболу, которые принимают участие в локальных, районных и городских соревнованиях.

Виктор ЧАБАН, фото автора.