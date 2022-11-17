Здоровье и демографическая безопасность страны. В Бобруйске прошло заседание Межведомственного совета при Совмине

В Бобруйске прошло выездное заседание Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь.

Участие в мероприятии приняли Игорь Петришенко, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения, Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома, руководство города, представители сферы здравоохранения и санитарно-эпидемической службы из разных регионов страны.

В рамках рабочей поездки гости посетили ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Красный пищевик», ознакомились с инфраструктурой предприятий, ассортиментом выпускаемой продукции и оздоровительными технологиями для сотрудников. Особое внимание было уделено социальной защите работников, безопасным условиям труда, организации общественного питания, досуга, вакцинации от COVID-19 и гриппа, диспансеризации.

Наш город был выбран неслучайно: Бобруйск является участником государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки», который реализуется в Беларуси со второй половины 2019 года по инициативе Главы государства. Инициатива подразумевает обеспечение здоровьесберегающих условий и среды в учреждениях образования, в организациях, на предприятиях, рациональное городское планирование и благоустройство, создание возможностей для физической активности, внимание к интересам пожилых граждан, инвалидов и физически ослабленных людей.

– В настоявшее время в этом проекте участвуют 195 городов и населенных пунктов нашей страны. Только за последнее полугодие добавился еще 41 пункт. Это очень хорошие цифры, и важно, что не только власть, государство, но и все общество активно включились в реализацию этого проекта. На примере Бобруйска мы увидели, как совершенствуется инфраструктура города, создаются условия для здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, чтобы жители от мала до велика занимались собственным здоровьем. Мы сегодня посетили два предприятия, которые являются флагманами в организации здоровых и безопасных условий труда, и рассчитываем распространить этот опыт в масштабах страны, ведь в каждом регионе есть предприятия, которые мы стараемся подтягивать под самую высокую планку. Важно, чтобы вместе мы сделали нашу жизнь комфортнее, а белорусов – еще более здоровой и крепкой нацией, которая бы развивала и укрепляла мощь нашей страны, – подчеркнул Игорь Петришенко.