Здесь научат дом построить. Абитуриентов приглашают в Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж

В августе 1944 года на базе мебельной фабрики имени Халтурина была создана школа ФЗО №39, которая начала подготовку столяров, станочников по деревообработке, бондарей, плотников... За почти 77 лет это учебное заведение несколько раз было реорганизовано. Сейчас его в городе знают как Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж. Из его стен выходят юноши и девушки, владеющие нужными и востребованными специальностями. Если и вы желаете связать жизнь с самой созидательной на свете профессией, эта информация для вас.

Для начала немного о колледже. В 4-этажном учебном корпусе находятся 20 кабинетов, спортивный и актовый залы, столовая и буфет. В 5-этажном общежитии располагаются библиотека с читальным залом, музей, комнаты для кружковых занятий, учебные кабинеты, комната для самостоятельной подготовки учащихся, зона гостиничного проживания. Сейчас ведутся ремонт и оснащение новым оборудованием 2-этажного здания с 10 учебно-производственными мастерскими. На территории учреждения образования есть пилорама, сушилка, гараж, спортивная площадка, тир. Словом, неплохая материально-техническая база располагает к получению твердых знаний и хороших практических навыков.

Есть чем заняться учащимся и в свободное время. Тех, кто за здоровый образ жизни и хорошую форму, с радостью примут в объединения по интересам общей физической подготовки, бокса, атлетизма, настольного тенниса и гиревого спорта. Любителей петь ждут в объединении эстрадного вокала. «Сухое строительство и штукатурные работы» для ребят, которые стремятся получить больше профессиональных умений. В «Истоке» изучают азы музейного дела. Те, кто любит что-то создавать руками, могут их применить в «Творческой лаборатории», специализирующейся на декоративно-прикладном искусстве.

На кого же учат в колледже? В новом учебном году на дневной форме обучения на основе общего базового образования можно получить следующие квалификации:

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда, электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда (вводится с этого учебного года) – две группы по 26 человек;

каменщик 4-го разряда, дорожный рабочий 3-го разряда, бетонщик 3-го разряда (это новая специальность) – одна группа из 26 учащихся;

штукатур 4-го разряда, маляр (строительный) 3-го разряда, облицовщик-плиточник 3-го разряда (в 2020-м баллы были 2,6-6,6) – одна группа из 26 человек;

плотник 3-го разряда, столяр 3-го разряда, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда (новая специальность) – одна группа из 26 учащихся;

слесарь-сантехник 3-го разряда, электрогазосварщик 4-го разряда (вводится в этом учебном году) – одна группа из 25 человек.

Зачисление осуществляется на основе среднего балла свидетельства об общем базовом образовании. Чтобы впоследствии стать плотником, столяром, электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, необходимо будет перед зачислением пройти вступительные испытания на квалификации плотника и столяра. Сами они состоятся 24 августа, а накануне пройдет собеседование-подготовка.

На дневной форме обучения можно также попасть в одну из двух групп по 12 человек на основе специального образования без получения общего среднего. Зачисление осуществляется на основе среднего балла свидетельства о специальном образовании. Предлагаются квалификации: штукатур 3-го разряда, маляр (строительный) 2-го разряда (баллы 2020-го – 5,8-7,3); штукатур 3-го разряда, облицовщик-плиточник 2-го разряда (баллы прошлого учебного года – 4,8-6,6).

На вечернюю форму обучения на основе общего среднего образованию будут зачислены 20 человек по квалификации электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда. Для этого необходимо «пройти состязания» средних баллов аттестатов об общем среднем образовании (прошлогодние баллы – 3,5-9,3).