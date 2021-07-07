Здесь научат дом построить. Абитуриентов приглашают в Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж
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В августе 1944 года на базе мебельной фабрики имени Халтурина была создана школа ФЗО №39, которая начала подготовку столяров, станочников по деревообработке, бондарей, плотников... За почти 77 лет это учебное заведение несколько раз было реорганизовано. Сейчас его в городе знают как Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж. Из его стен выходят юноши и девушки, владеющие нужными и востребованными специальностями. Если и вы желаете связать жизнь с самой созидательной на свете профессией, эта информация для вас.
Для начала немного о колледже. В 4-этажном учебном корпусе находятся 20 кабинетов, спортивный и актовый залы, столовая и буфет. В 5-этажном общежитии располагаются библиотека с читальным залом, музей, комнаты для кружковых занятий, учебные кабинеты, комната для самостоятельной подготовки учащихся, зона гостиничного проживания. Сейчас ведутся ремонт и оснащение новым оборудованием 2-этажного здания с 10 учебно-производственными мастерскими. На территории учреждения образования есть пилорама, сушилка, гараж, спортивная площадка, тир. Словом, неплохая материально-техническая база располагает к получению твердых знаний и хороших практических навыков.
Есть чем заняться учащимся и в свободное время. Тех, кто за здоровый образ жизни и хорошую форму, с радостью примут в объединения по интересам общей физической подготовки, бокса, атлетизма, настольного тенниса и гиревого спорта. Любителей петь ждут в объединении эстрадного вокала. «Сухое строительство и штукатурные работы» для ребят, которые стремятся получить больше профессиональных умений. В «Истоке» изучают азы музейного дела. Те, кто любит что-то создавать руками, могут их применить в «Творческой лаборатории», специализирующейся на декоративно-прикладном искусстве.
На кого же учат в колледже? В новом учебном году на дневной форме обучения на основе общего базового образования можно получить следующие квалификации:
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда, электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда (вводится с этого учебного года) – две группы по 26 человек;
- каменщик 4-го разряда, дорожный рабочий 3-го разряда, бетонщик 3-го разряда (это новая специальность) – одна группа из 26 учащихся;
- штукатур 4-го разряда, маляр (строительный) 3-го разряда, облицовщик-плиточник 3-го разряда (в 2020-м баллы были 2,6-6,6) – одна группа из 26 человек;
- плотник 3-го разряда, столяр 3-го разряда, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда (новая специальность) – одна группа из 26 учащихся;
- слесарь-сантехник 3-го разряда, электрогазосварщик 4-го разряда (вводится в этом учебном году) – одна группа из 25 человек.
Зачисление осуществляется на основе среднего балла свидетельства об общем базовом образовании. Чтобы впоследствии стать плотником, столяром, электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, необходимо будет перед зачислением пройти вступительные испытания на квалификации плотника и столяра. Сами они состоятся 24 августа, а накануне пройдет собеседование-подготовка.
На дневной форме обучения можно также попасть в одну из двух групп по 12 человек на основе специального образования без получения общего среднего. Зачисление осуществляется на основе среднего балла свидетельства о специальном образовании. Предлагаются квалификации: штукатур 3-го разряда, маляр (строительный) 2-го разряда (баллы 2020-го – 5,8-7,3); штукатур 3-го разряда, облицовщик-плиточник 2-го разряда (баллы прошлого учебного года – 4,8-6,6).
На вечернюю форму обучения на основе общего среднего образованию будут зачислены 20 человек по квалификации электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда. Для этого необходимо «пройти состязания» средних баллов аттестатов об общем среднем образовании (прошлогодние баллы – 3,5-9,3).
Дополнительную информацию можно получить на сайте БГСПТК или по телефону приемной комиссии: 8(0225) 72-54-57 (ответственный секретарь – Ирина Юрьевна Турченко).
Прием документов начался 15 июня и продлится до 20 августа. В приемную комиссию (она находится на 1-м этаже учебного корпуса по адресу: 213823, Могилевская область, г. Бобруйск, улица Гагарина, 42, и работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 до 18.00) необходимо предоставить: заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме; оригиналы документа об образовании и приложения к нему; медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения РБ; документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение; 6 фотографий размером 3х4 см. Дополнительно попросят копии паспорта и карты прививок, два конверта по РБ.
При необходимости, помимо основных документов, представляют заключение врачебно-консультационной или медико-реабилитационной экспертной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности и квалификации (для лиц с особенностями психофизического развития, детей-инвалидов, инвалидов I, II или III группы); заключение государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации или справка об освоении содержания образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования (для лиц с ОПФР); документ, подтверждающий присвоение квалификации рабочего (служащего), – свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии или выписка из трудовой книжки (для поступающих на заочную форму обучения); договор о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), оформленный в трех экземплярах и подписанный поступающим и заказчиком – организацией, имеющей потребность в подготовке рабочего, служащего (для поступающих, участвующих в конкурсе на целевые места).
Иностранные граждане отдают в приемную комиссию заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме; документ об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним отметок (баллов); заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное территориальной организацией здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного медицинского обследования по направлению учреждения образования); медицинскую справку о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл кандидат на обучение; копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 6 фотографий размером 3х4 см; свидетельство об окончании факультета довузовской подготовки, подготовительного отделения, подготовительных курсов (при его наличии). К этим документам, изложенным на иностранном языке, прилагается их перевод на белорусском или русском языке, удостоверенный нотариально. Все поступающие при подаче документов предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Анжела Малашук, руководитель учебного заведения, обратилась к поступающим:
– Прислушайтесь к сердцу, мечтам и верно оцените свои способности при выборе будущей профессии. Очень важно, чтобы она приносила радость, удовлетворение и была полезна обществу. Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж предоставляет возможность освоить уникальные и востребованные специальности. Наше учреждение образования готовит конкурентоспособных, компетентных, квалифицированных специалистов, умеющих работать в современных условиях. Педагоги и мастера производственного обучения делают все, чтобы учащиеся становились мыслящими, творческими, ответственными и успешными людьми. А материально-техническая база позволяет вести обучение на высоком уровне. Немаловажны для трудоустройства выпускников контакты учебного заведения с предприятиями страны. Выбирайте строительный колледж, а наша поддержка вам обеспечена.