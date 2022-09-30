Здание котельной обрушилось в Быховском районе

Обрушение здания котельной произошло сегодня в д.Неряж Быховского района.

Сообщение о происшествии поступило в Быховский РОЧС в 10.42. Как прокомментировал начальник Могилевского областного УМЧС полковник внутренней службы Сергей Демидов, по прибытии к месту вызова в 10-51 двух АЦ ПАСЧ-1 Быховского РОЧС наблюдалось обрушение кровли и части стены здания котельной. Со слов очевидцев, под завалом находился человек. Спустя несколько минут работниками МЧС под завалом снаружи здания обнаружен машинист котельной, медики констатировали его смерть.

В результате обрушения уничтожена кровля котельной, передняя и частично задняя стена. Также из-за повреждения нарушено теплоснабжение двух объектов: дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта.

Причина обрушения устанавливается.

Как пояснил начальник управления ЖКХ облисполкома Михаил Сухарев, подключенная нагрузка на поврежденном объекте была небольшая – отапливала здание дома культуры, в котором также расположен ФАП. В течение суток сюда будет доставлена и установлена передвижная котельная, которая обеспечит теплоснабжение объекта.

mogilevnews.by