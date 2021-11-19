Зболеваемость привитых Спутник V на 96,3% ниже, чем непривитых — белорусско-российские результаты исследований

Вакцина Спутник V продемонстрировала высокий профиль безопасности и эффективность 96,3% против COVID-19 по результатам оценки за период январь-август 2021 года. Такие данные приведены в белорусско-российском исследовании популяционного иммунитета населения против COVID-19. Организатором такой исследовательской работы выступили Минздрав Беларуси во взаимодействии с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

Напомним, что в Беларуси вакцинация проводится в рамках Национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19, предусматривающего последовательное включение в кампанию отдельных контингентов населения и взаимодействие заинтересованных республиканских органов и общественных организаций.

К настоящему времени более 3 260 000 человек привиты первой дозой вакцины, из них более 2 560 000 человек завершили полный курс иммунизации. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 88 % работников организаций здравоохранения, более 77% работников учреждений с круглосуточным режимом пребывания граждан, около 66% работников учреждений образования, более 48% лиц в возрасте старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Наибольшее количество жителей нашей страны иммунизированы вакциной Спутник V. Результаты применения вакцины за январь-август 2021 года показали, что Спутник V, в целом, хорошо переносился. За указанный период в стране введено более 2 700 000 доз вакцины Спутник V: более 1 486 000 человек привиты одной дозой, из них более 1 215 000 двумя дозами.

Удельный вес нежелательных реакций от числа введенных доз составил 2,99%. По степени тяжести нежелательные реакции были легкой и средней степени. Наиболее частыми нежелательными реакциями были боль в месте инъекции, гипертермия, астения.

У двоих вакцинированных в возрастных группах 30-35 лет и 50-54 года зарегистрированы серьезные побочные реакции после введения компонента I вакцины Спутник V – по типу аллергических реакций (у одного пациента - аллергическая крапивница, у второго – аллергическая реакция по типу анафилактоидной). Оба пациента полностью выздоровели без последствий. По результатам расследования данные реакции обусловлены индивидуальной реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство.

Эффективность использования вакцины за период январь-август 2021 года составила 96,3%. Это означает, что заболеваемость привитых на 96,3% ниже, чем заболеваемость непривитых.

Таким образом, вакцина Спутник V продемонстрировала высокий профиль безопасности при массовой вакцинации населения Республики Беларусь. Выявленные нежелательные реакции расценивались как слабые и средние, не потребовавшие медицинского вмешательства.

Серьёзные побочные реакции на введение вакцины Спутник V зарегистрированы лишь у 2 привитых, их основная причина – аллергия на компоненты вакцины.

Показана эпидемиологическая эффективность вакцины. В период наблюдения (январь-август 2021) заболеваемость привитых была на 96,3% ниже, чем у непривитых.

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