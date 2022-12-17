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Зажжение праздничных огней на главной елке Бобруйска состоится уже совсем скоро. Оно запланировано на другой день

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Зажжение праздничных огней на главной елке Бобруйска состоится уже совсем скоро. Оно запланировано на другой день

Торжественное зажжение праздничных огней на главной елке Бобруйска состоится уже совсем скоро, оно запланировано на другой день, сообщает Bobrlife со ссылкой на Telegram-канал "Говорит и показывает Бобруйск".

Масштабно, весело и с новогодним настроением прошло в Бобруйске долгожданное театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей.

Сейчас - самое время насладиться музыкой, танцами и теплыми встречами с друзьями на площади. Бобруйчан сегодня ждёт зажигательная дискотека и много приятных сюрпризов.

А торжественное зажжение праздничных огней на главной новогодней красавице-елке состоится уже совсем скоро, оно запланировано на другой день.

Больше поводов собраться вместе - больше праздничного настроения.

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