Торжественное зажжение праздничных огней на главной елке Бобруйска состоится уже совсем скоро, оно запланировано на другой день, сообщает Bobrlife со ссылкой на Telegram-канал "Говорит и показывает Бобруйск".

Масштабно, весело и с новогодним настроением прошло в Бобруйске долгожданное театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей.

Сейчас - самое время насладиться музыкой, танцами и теплыми встречами с друзьями на площади. Бобруйчан сегодня ждёт зажигательная дискотека и много приятных сюрпризов.

А торжественное зажжение праздничных огней на главной новогодней красавице-елке состоится уже совсем скоро, оно запланировано на другой день.

Больше поводов собраться вместе - больше праздничного настроения.

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