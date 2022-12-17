Зажжение праздничных огней на главной елке Бобруйска состоится уже совсем скоро. Оно запланировано на другой день
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Торжественное зажжение праздничных огней на главной елке Бобруйска состоится уже совсем скоро, оно запланировано на другой день, сообщает Bobrlife со ссылкой на Telegram-канал "Говорит и показывает Бобруйск".
Масштабно, весело и с новогодним настроением прошло в Бобруйске долгожданное театрализованное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей.
Сейчас - самое время насладиться музыкой, танцами и теплыми встречами с друзьями на площади. Бобруйчан сегодня ждёт зажигательная дискотека и много приятных сюрпризов.
А торжественное зажжение праздничных огней на главной новогодней красавице-елке состоится уже совсем скоро, оно запланировано на другой день.
Больше поводов собраться вместе - больше праздничного настроения.
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