«Зажги огонь в своем сердце». Бобруйчане присоединились к Республиканской акции

Сегодня в рамках Республиканской акции «Зажги огонь в своем сердце» во всех регионах страны в 20.00 зажглись Вечные огни.

Бобруйчане присоединились к акции, в назначенный час общественность города на Березне собралась у Братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении г. Бобруйска «Вечный огонь». Участники акции почтили погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли лампадки.