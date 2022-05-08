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«Зажги огонь в своем сердце». Бобруйчане присоединились к Республиканской акции

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«Зажги огонь в своем сердце». Бобруйчане присоединились к Республиканской акции

Сегодня в рамках Республиканской акции «Зажги огонь в своем сердце» во всех регионах страны в 20.00 зажглись Вечные огни.

 

Бобруйчане присоединились к акции, в назначенный час общественность города на Березне собралась у Братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении г. Бобруйска «Вечный огонь». Участники акции почтили погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли лампадки.

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