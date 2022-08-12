Заявки на конкурс молодежных инициатив начнут принимать с сентября

Белорусский республиканский союз молодежи с сентября начнет принимать заявки на второй сезон республиканского конкурса молодежных инициатив, сообщил корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Павел Алексо.

"Конкурс молодежных инициатив будет продолжен, обновлено его положение. С сентября планируем дать старт второму сезону. Важно, чтобы претенденты на гранты ответственно отнеслись к подготовке заявок", - сказал Павел Алексо.

Проект запустили в прошлом году. В апреле были определены победители. На конкурс поступило 493 заявки. В итоге было отобрано 18 лучших проектов, которые получили финансирование на реализацию. На сегодняшний день есть реализованные проекты. Так, Лига коммунистической молодежи провела республиканский форум "Народная Беларусь". Лепельский агротехнический колледж закупил необходимый набор музыкальных инструментов для инклюзивного вокально-инструментального ансамбля "Ударная жизнь" и сейчас участники коллектива готовятся к отчетному концерту. Речицкий центр творчества детей и молодежи запустил проект "Волонтеры кибербезопасности". Из тех проектов, которые сейчас находятся в развитии, один из ярких - строительство скалодрома в Бресте, он на 50% готов. Уже выстраиваются его контуры, скоро жители и гости Бреста получат возможность освоить популярный вид спорта. В день образования Белорусской республиканской пионерской организации, 13 сентября, в каждой области начнут работу информационно-образовательные модули БРПО как новой модели патриотического воспитания детей и подростков.

"Хотелось бы, чтобы количество участников в этом году возросло, чтобы у каждого была возможность реализовать свою инициативу", - добавил Павел Алексо.

Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и Банка развития. Его цель - оценка и отбор молодежных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, раскрытие потенциала.