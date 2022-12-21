Заяц рассказал о закреплении кадров на селе

Заместитель премьер-министра Леонид Заяц на совместном заседании двух палат белорусского парламента рассказал о закреплении кадров на селе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализация кадровой политики в сельском хозяйстве - неотъемлемое условие стабильного развития аграрной отрасли, - сказал Леонид Заяц. - С целью закрепления кадров на селе создана значительная нормативная правовая база, определяющая комплекс материальных стимулов и гарантий для молодых специалистов и работников организаций АПК. Ежемесячные выплаты молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием в течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора - из средств организаций. Предоставление льготных кредитов молодым специалистам на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости, предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу, кредитование сельскохозяйственных организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию жилья и его ремонт, на 40 лет с уплатой 3% годовых, перевод долга сельскохозяйственными организациями за построенное жилье на своих работников под 1% годовых на срок до 40 лет и другие".

Пополнение кадрового состава сельскохозяйственных организаций в основном должно осуществляться за счет подготовки специалистов в учреждениях аграрного образования, особенно на условиях целевой подготовки, подчеркнул вице-премьер. "Эта категория наиболее ориентированных абитуриентов, в которых заинтересованы организации - заказчики кадров. Заинтересованные организации устанавливают в целевых договорах доплаты к стипендиям в период обучения, обеспечивают прохождение производственных практик и трудоустройство выпускников сроком на пять лет, по истечении которых, как показывает практика, большинство целевиков остается работать в данной организации на постоянной основе. Для решения вопросов обеспеченности и закрепления специалистов агропромышленного комплекса заказчикам кадров необходимо максимально использовать законодательно закрепленные возможности для сокращения оттока и устранения причин дефицита квалифицированных кадров", - отметил он.