Заяц рассказал о росте товарооборота Беларуси и Калининградской области

Беларусь прогнозирует сохранение тенденции к росту взаимного товарооборота с Калининградской областью. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц, который находится с рабочим визитом в Калининградской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Можем предложить Калининградской области как апробированные технологии, так и технологическое оборудование для животноводческих и других объектов. Также готовы принять участие в их проектировании и строительстве. Кроме того, можем предложить взаимовыгодные финансовые механизмы, включая лизинг и льготное кредитование для приобретения калининградскими сельхозпроизводителями белорусской сельскохозяйственной техники", - сказал Леонид Заяц.

Он добавил, что у Беларуси есть современные производства сельскохозяйственной, грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники, а также оборудования для переработки пищевых продуктов и другого.

"В Калининградской области тоже есть промышленные предприятия как регионального, так и федерального значения. Мы можем как интенсифицировать традиционные формы торговли товарами промышленной группы, так и активно искать возможности развития производственной кооперации. Уже есть успешные примеры такого взаимодействия. Например, поставки электрических трансформаторов, лифтового оборудования, пассажирских автобусов производства МАЗ", - отметил вице-премьер.

Как сообщили в пресс-службе правительства, сегодня по итогам заседания белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству будет подписан протокол.

Во время визита Леонид Заяц посетит ряд предприятий Калининградской области.