Заяц: к 2025 году необходимо выйти на производство 9,2 млн тонн молока

К 2025 году в хозяйствах всех категорий необходимо выйти на производство молока в объеме 9,2 млн т, заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц на совместном заседании палат белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В животноводстве к 2025 году в хозяйствах всех категорий необходимо выйти на производство молока в объеме 9,2 млн т, выращивания скота и птицы - 2,05 млн т", - сказал Леонид Заяц.

По его словам, основным резервом роста в животноводстве является целенаправленная работа по качественному улучшению кормовой базы, позволяющей максимально реализовать генетический потенциал сельскохозяйственных животных и птицы. "Это направление в основном сконцентрировано в отрасли растениеводства и дальнейшем обновлении производственной базы, строительстве, реконструкции и модернизации животноводческих объектов", - отметил вице-премьер.

"Благодаря проведенной модернизации молочной отрасли в настоящее время в республике имеется 1,6 тыс. молочно-товарных ферм с современными технологиями, на которых размещено 65% дойного стада и производится около 70% молока", - дополнил Леонид Заяц.