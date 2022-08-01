Заяц: в ближайшем будущем Беларусь должна выращивать 1 млн т зернобобовых культур

В ближайшем будущем Беларусь должна выращивать 1 млн т зернобобовых культур, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"Наши селекционеры работают над тем, чтобы повысить зимостойкость культур, чтобы они не вымерзали. Улучшить состояние зерновых культур по признакам засухоустойчивости. Мы видим, что температуры резко поменялись относительно предыдущих лет, что имеет место быть засуха, и селекционеры работают над тем, чтобы привить культурам засухоустойчивость", - сказал Леонид Заяц.

Вице-премьер отдельно остановился на зернобобовых культурах. "Это очень важная тема для страны, для общественного животноводства. Потому что нет белка - нет жизни, роста, нет развития. Наша страна потребляет более 1 млн т бобовых компонентов. Президентом поставлена задача производить собственный белок. У нас достаточно культур, которые адаптированы в нашей стране, - это люпин, горох, соя, подсолнух. Они замечательно растут у нас. Применяя самую передовую агротехнику и сорта отечественных селекционеров, мы выходим на достаточно высокий уровень по обеспечению общественного животноводства белком", - отметил он.

Сегодня выведены хорошие сорта, подчеркнул Леонид Заяц. "И тем более время и ситуация заставляют нас идти на собственное производство. Если взять негде из-за пределов, то необходимо возвращаться к своему производству. 1 млн т зернобобовых культур в ближайшем будущем должна выращивать наша республика. Президентом поставлена задача на республиканском селекторном совещании отработать мероприятия, планы на будущий год, чтобы наша страна уже производила отечественные бобовые культуры. Необходимо усилить кормовое поле бобовыми культурами, клевером, рапсом, люцерной для того, чтобы обеспечить под полную потребность общественное животноводство собственным белком", - дополнил вице-премьер.