Завышена цена в магазине? Звоните. Работает профсоюзная телефонная линия

Профсоюзы проводят оперативно-информационный мониторинг.

Если вы столкнулись с необоснованным повышением цены, отсутствием конкретного товара в магазине или сокращением ассортимента, сообщите об этом по номеру телефона:

+375 44 750-80-18

Ежедневно по будням с 9.00 до 20.00.