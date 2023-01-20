Завышена цена в магазине? Звоните. Работает профсоюзная телефонная линия
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Профсоюзы проводят оперативно-информационный мониторинг.
Если вы столкнулись с необоснованным повышением цены, отсутствием конкретного товара в магазине или сокращением ассортимента, сообщите об этом по номеру телефона:
+375 44 750-80-18
Ежедневно по будням с 9.00 до 20.00.
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