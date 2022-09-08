Заводчане из Бобруйска приехали во Дворец Независимости с ответным визитом

Заводчане из Бобруйска посетили с экскурсией Дворец Независимости в Минске. Свое пожелание побывать там они высказали в июне во время приезда Президента Беларуси Александра Лукашенко на ОАО "Белшина". Теперь уже они побывали в залах, где регулярно работает глава государства, проводятся важные республиканские и международные мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Инженер-конструктор Ксения Мисиевич осталась под впечатлением от масштаба комплекса, слияния воедино современного оформления и национальных исторических мотивов. "Такая коллаборация чего-то современного и очень национального. Это не отсылает тебя в какую-то древность. Но это именно история, которая преображена в современном формате. Очень впечатлена, мне очень нравится. Мне кажется, каждый белорус на каком-то этапе жизни должен посетить (Дворец Независимости. - Прим. БЕЛТА). Чтобы почерпнуть вдохновения и гордости за наших специалистов, тех, кому удалось воплотить все это в жизнь", - сказала она.

Грандиозность и мощь здания в первую очередь отмечает и главный бухгалтер Татьяна Бока. "Грудь переполняет чувство гордости за свою страну. Конечно же, поражает мастерство наших предприятий, жителей Беларуси, которые смогли создать это все. И гордость за то, что получилось соприкоснуться с частичкой истории нашей страны. Основные события, касающиеся нашей страны, государства, Президента и народа, происходят именно в этом месте", - делится впечатлениями сотрудница предприятия.

В свою очередь Ирина Козловская, инженер по организации и нормированию труда, отметила, что все залы дворца разные и очень красочные. "Очень эмоционально, очень интересно. Передают не только нашу белорусскую эстетику, но и культуру. Очень приятно побывать в таких местах. Очень впечатлил Зал торжественных церемоний. Интересная была зеленая комната, где проходили длительные мероприятия (переговоры в нормандском формате по Украине. - Прим. БЕЛТА). Это очень завораживающе", - сказала она.-0-

Фото Сергея Шелега

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По материалам БЕЛТА