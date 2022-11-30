Зависимость от систем расчетов с использованием банковских карточек хотят снизить в Беларуси. Об этом говорится в утвержденных указом Президента Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

"Развитие альтернативных способов платежей и снижение зависимости от систем расчетов с использованием банковских платежных карточек, в том числе международных, будут являться приоритетными направлениями развития платежного рынка", – говорится в документе в главе о формировании прозрачной и комфортной бизнес-среды.

В 2023 году запланировано дальнейшее совершенствование системы мгновенных платежей путем запуска сервиса, позволяющего проводить мгновенные платежи между физическими лицами внутри Беларуси, а также трансграничные мгновенные платежи посредством взаимодействия системы мгновенных платежей Национального банка и системы быстрых платежей Центрального банка Российской Федерации.

"Дополнительно планируется начать работы по расширению функционала системы мгновенных платежей в части проведения платежей физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров (работ, услуг), платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц, а также платежей физических лиц в пользу государственных органов для оплаты платежей в рамках исполнения налоговых, бюджетных и иных обязательств", – предусмотрено в ОНДКП.

Продолжится также работа по совершенствованию технологии обмена финансовой информацией при совершении валютных операций на территории Беларуси.

По материалам belta.by.