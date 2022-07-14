Завидная стабильность. Преданность родному предприятию – отличительная черта Ивана Похвалитова

Преданность родному предприятию – отличительная черта Ивана Похвалитова: 42 года он работает водителем в ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш». Конечно же, за это время опытный профессионал не раз был отмечен благодарностями, грамотами, премиями и выполнял серьезные поручения руководства, которые можно доверить лишь ответственным и надежным работникам.

Родом Иван Иванович из поселка Скачок Кировского района. Там же окончил десятилетку. Учился, как признается, «средне», но предметы любил все, никакие не выделял особо. Как активный мальчишка «налегал» на спорт. Предпочтение отдавал летнему футболу и зимним лыжам. Когда был в старших классах, на каникулах помогал отцу, который работал на лесоучастке, в ремонте лесовозов и неплохо этому научился. Но видел себя в будущем где-нибудь на ­крупном производстве.

После окончания школы Похвалитов получил направление и отправился покорять столичный технологический институт. Но, увы, не добрал баллов. Вернулся к ремонту лесной техники в Скачке.

В 1977-м отучился на водителя в бобруйской автошколе ДОСААФ. А в следу­ющем году отправился отдать долг Родине. Проходил срочную военную службу на Дальнем Востоке, был водителем. Когда через два года вернулся из армии, основательно задумался над дальнейшей трудовой дорогой. Брат Ивана Ивановича тогда работал на «Агромаше» бригадиром и посоветовал родственнику устроиться на это предприятие. А так как за пару лет за баранкой бывший служивый осознал, что именно к этому занятию лежат руки и душа, на завод по производству сельскохозяйственной техники он пошел водителем.

Три года верным четырехколесным другом Ивана Похвалитова был УАЗ-452Д, на котором водитель привозил ­продукты на базу отдыха предприятия.

Затем шофер по призванию пересел на ЗИЛ-130, чтобы снабжать производство деталями, необходимыми для изготовления сельскохозяйственной техники. И в общей сложности «покатался» на нем 26 лет.

Следующей ступенью стал МАЗ, который служил для перевозки готовой техники в торговые дома Москвы и Калуги.

А совсем недавно агромашевский автопарк «разбогател» на седельный тягач МАЗ. Дело в том, что продукцию, вы­пускаемую на предприятии, с гордостью демонстрируют на различных региональных и международных выставках, поэтому расширение внутреннего автопарка просто необходимо. А так как Иван Похвалитов является опытнейшим водителем, именно ему генеральный директор ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Виктор Филатов вручил ключи от нового тягача. На этом блестящем красавце Иван Иванович доставил технику, изготовленную на родном производстве, в Гродно, где проходил IX Форум регионов Беларуси и России.

Надо сказать, что увлечение Ивана Похвалитова вождением распространяется и на жизнь. В далеком 1987-м он приобрел «Жигули». Сменил несколько их моделей. Сейчас в семейном гараже стоит «Мерседес» 1998 года выпуска. Кроме того, на даче у хорошего хозяина есть четырехколесный тракторок, который очень помогает в хозяйстве.

Так и идет – вся жизнь на колесах. Но это-то и здорово, ведь любимое дело и профессией стало, и увлечением в жизни остается.

Фото Дмитрия Вильмана.