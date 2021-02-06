Завершился третий этап республиканской акции "Безопасность - в каждый дом!". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Молодость - это время, когда стремления высоки, силы кажутся бесконечными и в душе живет уверенность, что все беды и невзгоды пройдут стороной. Свойственная молодежи уверенность в своей неуязвимости в некоторых случаях действительно помогает двигаться вперед и развиваться, но, если говорить о правилах безопасности, то без обладания знаниями по этой тематике и понимания необходимости их безусловного соблюдения в повседневной жизни никак не обойтись. Именно поэтому целевой аудиторией 3-го этапа акции "Безопасность - в каждый дом!", который прошел в республике с 1 по 5 февраля, стали студенты вузов, лицеев и колледжей", - рассказали в пресс-службе.

Для общения с молодежью предлагались различные форматы: ребята становились участниками ток-шоу "Диалог", интерактивов "Где логика?" и "Формула безопасности", игры "Секреты безопасности", интеллектуального брейн-ринга и даже открывали свое "Детективное агентство МЧС".

"Работники пропаганды Жодино начали с кастинга претендентов в "Детективное агентство МЧС" на базе филиала БНТУ "Жодинский государственный политехнический колледж". Все мы знаем, что хороший детектив должен обладать вниманием, хорошей памятью, чувством времени, сообразительностью, интуицией, логическим мышлением и способностью к перевоплощению. Вот и участникам кастинга пришлось постараться и проявить все свои таланты, с чем они успешно справились, получив в итоге свидетельства о зачислении в штат детективного агентства и памятные сувениры от МЧС", - добавили в ведомстве.

Пропагандисты Витебска провели со студентами технического колледжа "Детектив-шоу". Участников сразу разделили на команды - "детективные агентства". Чтобы определить сильнейшее, спасатели предложили участникам пройти ряд испытаний. Через игру ребята разобрались в важных правилах безопасности.

В Могилевском государственном университете продовольствия со студентами механического факультета провели интеллектуальную квиз-игру. Участники мероприятия разделились на 5 команд и отвечали на вопросы по безопасности жизнедеятельности. Всем из них работники МЧС вручили наглядно-изобразительную продукцию, а команде победительнице - сертификат на посещение Центра безопасности.

Тем временем кореличские пропагандисты вместе с представителями ОСВОД посетили строительный профессиональный лицей. Спасатели организовали с ребятами интерактивное занятие "Формула безопасности". Вместе повторили телефонные номера служб экстренного реагирования, знаки эвакуации, алгоритм действий при пожаре, порядок использования первичных средств пожаротушения. Продолжилась встреча увлекательными конкурсами и викторинами по ОБЖ и просмотром видеофильма "Студенты. Безопасность. Будущее".

Буда-Кошелевские работники пропаганды в аграрно-техническом колледже провели мероприятие "Где логика?". Учащимся предстояло проявить свою логику и знания в области безопасности, чтобы справиться с заданиями. После каждого положительного ответа инспектор раскрывал тему задания, рассказывал, к чему приводит привычка курения, для чего нужен пожарный извещатель, почему небезопасно оставлять электрические приборы и зарядные устройства без присмотра, как правильно пользоваться огнетушителем и действовать в случае возникновения пожара, а также о других опасностях, которые могут их подстерегать в быту.

В Новомышском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства работник пропаганды Барановичского горрайотдела МЧС рассказал о правилах безопасности в различных жизненных ситуациях, продемонстрировал тематический видеоролик. Ребята смогли примерить одежду, в которой работают пожарные, ознакомились с различными спасательными средствами, а затем поучаствовали в викторине с зашифрованными словами, которые связаны с безопасностью жизнедеятельности.

Гродненские пропагандисты встретились с учащимися колледжа искусств в формате ток-шоу "Диалог". Работники центра пропаганды МЧС обозначили вопросы для обсуждения: "Как бороться с курением?", "Опасности в быту", "Использование бытовых электроприборов и газового оборудования", напомнили основные правила безопасности и алгоритм действий при возникновении различных чрезвычайных происшествий, рассказали о принципе работы автономного пожарного извещателя и о мобильном приложении "МЧС Беларуси. Помощь рядом".

Пропагандисты МЧС Фрунзенского района Минска совместно с представителем Минской городской организационной структуры РГОО "Белорусское добровольное пожарное общество" провели встречу с учащимися лингвогуманитарного колледжа. Вместе с ребятами был разобран алгоритм действий в случае возникновения пожара.

"Безопасность - в каждый дом!" - акция, в ходе которой работники пропаганды напоминают всем без исключения о соблюдении правил пожарной безопасности в общежитиях и дома, действиях в случае пожара и о том, как не допустить беды. К полезным разговорам присоединяются представители образования, БРСМ и газовой службы. Республиканская акция проходит в 5 этапов с 18 января и продлится по 19 февраля.

Четвертый этап акции запланирован с 8 по 12 февраля. Акцент будет сделан на трудовых коллективах предприятий и организаций, санаториях. В удобное для работников время там проведут занятие "Формула безопасности" и интерактив "Эрудит-игра 101 к одному". Работники МЧС разъяснят основные правила безопасности на примере статистических данных и продемонстрируют тематические фильмы.

Финальный этап акции начнется с 15 февраля. Традиционно спасатели развернут интерактивные площадки в местах массового пребывания людей: торговых центрах и открытых площадках с соблюдением эпидемиологических норм. Во время акции будут использованы и возможности работы в онлайн-формате через социальные сети и мессенджеры.