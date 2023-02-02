Завершились летно-тактические учения вооруженных сил Беларуси и России
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Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Беларуси и России завершено, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Во время учений продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Авиационным компонентом региональной группировки войск (сил) выполнен широкий спектр практических задач.
Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер, подчеркнули в Минобороны.
По материалам belta.by.
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