Завершились летно-тактические учения вооруженных сил Беларуси и России

Совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Беларуси и России завершено, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Во время учений продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков. Авиационным компонентом региональной группировки войск (сил) выполнен широкий спектр практических задач.

Учение было направлено на обеспечение безопасности Союзного государства и носило исключительно оборонительный характер, подчеркнули в Минобороны.

По материалам belta.by.