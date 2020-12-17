Завершен первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Могилевской области

Во время проведения командно-штабного учения было продемонстрировано выполнение задач территориальной обороны подразделениями сразу трех районов – Могилевского, Кричевского и Бобруйского, показана прекрасная совместная работа органов внутренних дел и подразделений территориальной обороны.

– Особенностью данной проверки являлось то, что мы впервые одновременно призывали подразделения в трех районах территориальной обороны, – отметил генерал-майор, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Игорь Король. – Также особенностью было применение этих подразделений по новому зональному принципу. Данное учение показало способность сил территориальной обороны выполнять поставленные задачи. Считаю, что цели учения достигнуты. Мы и, прежде всего, руководители местных исполнительных органов получили достаточную практику для выполнения задач территориальной обороны в любых условиях и обстановке.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поблагодарил всех за организацию и проведение территориальной обороны:

– Очень поучительно были продемонстрированы сегодня защита объектов, организация контрольно-пропускных пунктов, отражение нападения диверсионных групп, взаимодействие всех органов и ведомств по защите народно-хозяйственных объектов. Хотелось бы, чтобы мы практически это никогда не применяли, обеспечивали стабильность развития наших регионов Могилевской области и Республики Беларусь. Чтобы всегда порох держали сухим, но были всегда готовы защитить свою землю, свою родину.