В Беларуси завершается разработка программы патриотического воспитания населения. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием Национальной комиссии по правам ребенка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня рассмотрим вопросы патриотического воспитания. Эта тема очень актуальная. Принят ряд ключевых документов. Это и Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы, Стратегия развития государственной молодежной политики до 2030 года, Концепция развития системы образования до 2030 года. Сейчас завершаем работу над целостной программой патриотического воспитания населения. Там ключевой элемент - патриотическое воспитание молодежи. Для нас важно комплексно подойти к этому вопросу", - сказал Игорь Петришенко.

Минобразования с заинтересованными принимает системные меры по включению детей и молодежи в трудовую, спортивную, общественно полезную деятельность, краеведческую работу, изучение и сохранение исторического и культурного наследия малой родины и Беларуси в целом, во встречи с ветеранами, участие в акциях, экспедициях, экскурсиях. В учреждениях образования активно реализуется информационно-образовательный проект "Школа активного гражданина" ("ШАГ"), цель которого - рассказать о важнейших достижениях Беларуси, обсудить актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Вице-премьер также отметил: более эффективным должно быть противодействие деструктивному влиянию на молодежь в интернете. "Мы должны использовать и внедрять формы и методы, которые актуальны и хорошо воспринимаются молодежью. Мы не можем по старым лекалам выстраивать программу занятости и патриотического воспитания", - подчеркнул он.

Еще одна важная тема заседания - профилактика правонарушений, социальная адаптация, порядок в семье. Игорь Петришенко отметил снижение подростковой преступности на 11,2%. Согласно статистике за 9 месяцев 2021 года, 10 тыс. детей сняты с учета находящихся в социально опасном положении, 930 детей возвращены родителям в связи с нормализацией обстановки в семье.

Внедрен новый формат работы - приемы граждан членами Национальной комиссии по правам ребенка. "За три квартала 2021 года мы провели 195 таких приемов граждан по актуальным вопросам, из них 45 выездных. Поднимаются вопросы, связанные с административной и уголовной ответственностью, лишением родительских прав, вопросы бытового характера. Мы подведем итоги, наметим и утвердим график дальнейшей работы", - резюмировал вице-премьер.