Заведующая складом организовала хищение удобрений: за два года вывезено 1500 тонн

Коррупционную схему в Быховском районе выявили оперативники могилевского УБЭП. К преступлению оказались причастными четыре человека: 61-летняя завскладом, 52-летний фермер, директор и водитель могилевских фирм в возрасте 54 и 45 лет.

По информации УВД Могилевского облисполкома, работница обеспечивала заезд на склад и загрузку транспорта, подельники же вывозили и реализовывали товар. С весны 2019 года до минувшего лета квартет похитил более 1500 тонн минеральных удобрений на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Прокуратура Быховского района дала правовую оценку действиям причастных и возбудила уголовные дела за хищение путем использования служебных полномочий в крупном и особо крупном размерах.