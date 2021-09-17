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Происшествия

Заведующая складом организовала хищение удобрений: за два года вывезено 1500 тонн

mogilev.mvd.gov.by 50 0

Заведующая складом организовала хищение удобрений: за два года вывезено 1500 тонн

Коррупционную схему в Быховском районе выявили оперативники могилевского УБЭП. К преступлению оказались причастными четыре человека: 61-летняя завскладом, 52-летний фермер, директор и водитель могилевских фирм в возрасте 54 и 45 лет.

По информации УВД Могилевского облисполкома, работница обеспечивала заезд на склад и загрузку транспорта, подельники же вывозили и реализовывали товар. С весны 2019 года до минувшего лета квартет похитил более 1500 тонн минеральных удобрений на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Прокуратура Быховского района дала правовую оценку действиям причастных и возбудила уголовные дела за хищение путем использования служебных полномочий в крупном и особо крупном размерах.

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