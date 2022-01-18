Завалей: проект Конституции написан народом для народа

Проект Конституции написан народом для народа. Такое мнение высказал сегодня журналистам член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Игорь Завалей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Людям важно объяснять, на чем в проекте Конституции расставлены акценты. Когда они пойдут на референдум, должны четко понимать, чем будет обосновано их решение оставить, к примеру, прежнюю редакцию Конституции или проголосовать за обновленный Основной закон. Этот проект Конституции уже написан народом для народа, и ни один пункт там не прописан какими-то силами извне", - сказал Игорь Завалей.

Как отметил депутат, в обновленной Конституции, как и прежде, приоритетом остается социальная направленность белорусского государства. "Человек - самое главное, что есть у нас, и государство сделает все, чтобы он всегда мог получить медицинское обслуживание, образование (в том числе и бесплатное высшее, если сильно этого захочет и хорошо будет учиться в школе). То есть все основные социальные гарантии остались и в обновленном проекте Конституции", - подчеркнул он.

"Основной закон писался много лет назад, когда были другие реалии, внутренние и внешние угрозы, иное общество. Прошли годы, все изменилось. Чтобы Конституция отвечала современным реалиям, чтобы сохранить национальную идентичность, нужны определенные корректировки. Некоторые из них незначительные, другие - фундаментальные и очень нужные сейчас белорусскому народу", - считает Игорь Завалей.

По его словам, на примере соседних государств прослеживается, как за короткий промежуток времени можно переписать историю в новом ключе и подавать информацию в искаженном виде. "Существует острая необходимость прописать в Конституции защиту наших интересов, ведь в дальнейшем времена и люди изменятся, и какими будут идеалы и ценности - большой вопрос. Мы должны защитить наше будущее от переписывания истории. Однако, как молодой человек и депутат, в первую очередь угрозу вижу не в переписывании истории в учебниках или на телевидении, но в интернете, социальных сетях, где это тяжело регулировать. Именно там находятся лидеры мнений, выступающие противовесом опытным историкам, учителям. Блогер с 10-20 млн подписчиков, у которого основная аудитория - подростки 10-12 лет, может не сегодня завтра одной своей фразой подставить под сомнение то, что преподаватели годами рассказывали в школе на уроках истории. Это угроза уже даже не будущего, а настоящего. Поэтому статья 15 обновленной Конституции по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны своевременна и очень нужна", - уверен Игорь Завалей.