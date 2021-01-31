Заслуженный любительский коллектив РБ ОЭС «Росы» стал победителем в IV Международном телепроекте «Кубок дружбы».

Мероприятие проходило в Минске во Дворце культуры МАЗ с 26 по 31 января.

В номинации «Вокальное творчество» песней «За речкаю» коллектив «Росы» ЦДОДиМ «Росквит» г. Бобруйска» завоевал диплом лауреата I степени.В номинации «Вокальное творчество» Нина Петровская, Евгения Москаленко, Александра Силкина, Дарья Ясинская, Дарья Глаз, Татьяна Харченко, Алина Лапко, Дарья Журавлева, Анастасия Иванова исполнили песню «За речкаю и тем самым завоевали диплом лауреата I степени.

«Мы от лица всего коллектива благодарим каждого, кто поддерживал нас. Спасибо за эти невероятные эмоции и любовь нашим зрителям», — написали «Росы» в своем инстаграм-аккаунте.

Ребята также выразили слова благодарности своему руководителю Светлане АВРАМЧИК и наставнику Светлане ФЁДОРОВОЙ.

Международный телепроект «Кубок дружбы» четвертый раз собрал самых талантливых конкурсантов из четырех стран, всех областей Республики Беларусь, 53 городов и населенных пунктов.

В состав членов жюри всех конкурсных дней вошли Заслуженные деятели искусств, магистры искусствоведения, эксперты в различных областях культуры и искусства.

Финалисты проекта получили приглашения для участия в Международных и Республиканских фестивалях и денежные премии наличными суммой 2.000 BYN.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов!

Виктор ЧАБАН.