Заслуженный коллектив «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь» выступит на сцене Дворца искусств
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