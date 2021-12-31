Заслуженная награда: орден Матери вручили работнице УВД Бобруйского горисполкома

В торжественной обстановке сегодня прошла церемония награждения орденом Матери работницы УВД Бобруйского горисполкома Екатерины Кричко.

Заслуженную награду многодетной маме вручил глава администрации Ленинского района г. Бобруйска Андрей Викторович Дубинчик, выразив ей слова поздравления и признательности за материнский труд.

Начальник УВД Бобруйского горисполкома полковник милиции Павел Николаевич Змитер поздравил Екатерину Александровну со знаменательным событием в жизни, пожелал её большой дружной семье здоровья, уюта и добра в доме, благополучия, вручив её цветы и поздравление. Вручил каждому из ребят новогодние подарки. «Это заслуженная награда, и мне приятно и волнительно поздравлять женщину с такой высокой наградой. Я рад, что в нашем коллективе трудится такая мама» - отметил Павел Николаевич.

Эстафету поздравлений продолжили председатель Бобруйской городской организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Валентин Владимирович Глеков и председатель первичной профсоюзной организации УВД Бобруйского горисполкома, член союза женщин МВД Республики Беларусь Елена Ивановна Борейко, вручив Александре Александровне цветы и сладкие подарки.

Екатерина Александровна – мама, воспитывающая пятерых детей. Четыре сыночка и одна-лапушка дочка. Самому старшему, Владиславу – 22 года, Артему – 20 лет, Ангелине – 18, Денису - -12. Самый младший в семье – Григорий, ему 6 лет. Большая и дружная семья у мамы, Екатерины Александровны. Все дела и заботы сразу умножаются на пять. Но, в этом и есть счастье женщины – жить ради своих детей. Любить, баловать, учить и воспитывать их. Взамен, дети дарят маме свою любовь, радость и ласку.

Добрые и теплые слова поздравлений и пожеланий, цветы и подарки – все для этой замечательной, обаятельной женщины, просто мамы, Екатерины Александровны. Поздравляем!

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк

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