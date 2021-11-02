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COVID-19Профилактика

Защитите себя и окружающих от COVID-19

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Защитите себя и окружающих от COVID-19

В случае, если в вашей местности зарегистрировано распространение COVID-19, соблюдайте простые меры предосторожности: держитесь на безопасной дистанции от окружающих, носите маску, хорошо проветривайте помещения, избегайте мест скопления людей, мойте руки и прикрывайте нос и рот сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Следите за рекомендациями для вашего населенного пункта и места работы. Делайте все возможное!

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Как обезопасить себя и окружающих от COVID-19?

  • Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура. При нахождении внутри помещения необходимо соблюдать дополнительную дистанцию. Чем на большем расстоянии вы остаетесь, тем безопаснее.
  • Выработайте привычку носить маску в людных местах. С тем чтобы обеспечить максимальную эффективность применения масок, их необходимо надлежащим образом использовать, хранить, обрабатывать и утилизировать. 

Основные правила ношения масок представлены ниже:

  • Если вы надели или сняли маску либо прикоснулись к ней, проведите гигиеническую обработку рук.
  • Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.
  • После снятия маски кладите ее в чистый полиэтиленовый пакет; тканевые маски необходимо ежедневно стирать, а медицинские маски необходимо утилизировать с бытовым мусором.
  • Не следует применять маски с клапанами.

Как обеспечить безопасное эпидемиологическое окружение

• Избегайте «трех К»: крытых помещений, в которых люди держатся кучно или контактируют.

o Сообщается о вспышках заболевания среди гостей ресторанов, участников хоровых коллективов, посетителей фитнес клубов, ночных клубов, офисов и культовых зданий, зачастую с анамнезом пребывания в закрытых помещениях, в которых люди громко разговаривают, кричат, интенсивно дышат или поют.

При длительном пребывании большого количества людей в непосредственной близости друг от друга в плохо вентилируемых помещениях возрастает риск заражения COVID-19. Очевидно, в подобных условиях вирус более эффективно распространяется через капельные частицы или аэрозоли, в связи с чем возрастает важность принятия профилактических мер.

• Проводите встречи на улице. Встреча с людьми на улице значительно безопаснее, чем в помещении, особенно в случае, если площадь помещения невелика, а естественная вентиляция неудовлетворительна.

Подробные рекомендации в отношении проведения мероприятий, таких как празднование дня рождения, игра детей в футбол или семейные встречи, представлены в разделе «Вопросы и ответы: мероприятия с небольшим количеством участников».

• Избегайте людных мест и закрытых помещений , а если это невозможно, соблюдайте профилактические меры:

Откройте окна. При нахождении внутри помещения необходимо усилить естественную вентиляцию.

ВОЗ опубликовала часто задаваемые вопросы о вентиляции и кондиционировании воздуха как для широкой общественности, так и для лиц, ответственных за эксплуатацию общественных пространств и зданий.
Носите маску (подробнее см. выше).

Не забывайте об элементарных правилах гигиены

  • Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Эта мера позволят устранить возможное микробное загрязнение рук, в том числе вирусное.
  • По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Человек прикасается руками ко многим поверхностям, поэтому существует вероятность попадания на них вирусных частиц. Оказавшись на руках, вирусные частицы могут попадать в глаза, нос или рот. С этих частей тела вирус может внедряться в организм и вызывать заболевание.
  • Прикрывайте рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить в бак с закрывающейся крышкой и вымыть руки. Строго соблюдая правила респираторной гигиены, вы можете защитить окружающих от заболеваний, вызванных вирусами, например, ОРВИ, гриппа и COVID-19.
  • Проводите регулярную обработку и дезинфекцию поверхностей, особенно тех, к которым часто прикасаются люди, например, дверных ручек, кранов и дисплеев телефонов.

Действия при появлении плохого самочувствия

  • Убедитесь, что вам известен спектр симптомов COVID 19. К наиболее распространенным симптомам COVID 19 относятся повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость. К другим, менее распространенным симптомам, которые встречаются у ряда пациентов, относятся утрата вкусовых ощущений или утрата обоняния, различные болевые ощущения, головная боль, боль в горле, чувство заложенности носа, покраснение глаз, диарея или кожная сыпь.
  • Даже если у вас слабо выраженные симптомы заболевания, например, кашель, головная боль, небольшое повышение температуры, останьтесь дома на самоизоляции до выздоровления. Обратитесь за помощью к поставщику услуг здравоохранения или на «горячую линию». Договоритесь, чтобы кто-то ходил за вас в магазин. Если вам необходимо выйти из дома или в случае, если вы проживаете вместе с кем-либо, пользуйтесь медицинской маской, чтобы не заразить окружающих.
  • При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. По возможности сначала обратитесь за помощью по телефону и следуйте указаниям местных органов здравоохранения.
  • Следите за актуальной информацией из доверенного источника, такого как ВОЗ или местные либо центральные органы общественного здравоохранения. Местные и центральные органы здравоохранения могут выдать наиболее подходящие рекомендации о мерах индивидуальной защиты для жителей вашей местности.

ВОЗ

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