Защитите себя и окружающих от COVID-19

• Избегайте «трех К»: крытых помещений, в которых люди держатся кучно или контактируют.

o Сообщается о вспышках заболевания среди гостей ресторанов, участников хоровых коллективов, посетителей фитнес клубов, ночных клубов, офисов и культовых зданий, зачастую с анамнезом пребывания в закрытых помещениях, в которых люди громко разговаривают, кричат, интенсивно дышат или поют.

При длительном пребывании большого количества людей в непосредственной близости друг от друга в плохо вентилируемых помещениях возрастает риск заражения COVID-19. Очевидно, в подобных условиях вирус более эффективно распространяется через капельные частицы или аэрозоли, в связи с чем возрастает важность принятия профилактических мер.

• Проводите встречи на улице. Встреча с людьми на улице значительно безопаснее, чем в помещении, особенно в случае, если площадь помещения невелика, а естественная вентиляция неудовлетворительна.

o Подробные рекомендации в отношении проведения мероприятий, таких как празднование дня рождения, игра детей в футбол или семейные встречи, представлены в разделе «Вопросы и ответы: мероприятия с небольшим количеством участников».