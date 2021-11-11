Защитить права и законные интересы. Деятельность специализированной юридической консультации «Цивилист»

С 1 октября 2021 года в Бобруйске начала осуществлять свою деятельность специализированная юридическая консультация по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист». Расположена она в центре города – в здании МДСК (Бобруйск, ул. Октябрьская, 149а) на 4-м этаже. Мы пришли в гости к адвокатам и пообщались с ними. На наши вопросы ответила заведующий консультацией – адвокат Елена Шляхто.

– Елена Владиславовна, насколько актуально создание именно специализированной консультации в нашем городе?

– Необходимость создания именно такой юридической консультации связана с тем, что на практике оказание помощи по гражданским и экономическим делам очень востребовано. С развитием общества изменяются сложившиеся правоотношения, возникают новые. Уследить за изменениями в законодательстве простым гражданам очень сложно. В суде Бобруйского района и города Бобруйска с 2010 года существует судебная коллегия по рассмотрению только гражданских дел. Большинство из них — сложные, где защитить свои интересы гражданам самостоятельно без квалифицированной юридической помощи практически невозможно.

– Кто из адвокатов вошел в ­состав консультации?

– У нас 6 адвокатов, которые длительное время специализируются именно по гражданским делам, имеют большие стаж, опыт работы и высокую квалификацию в этой облас­ти: Елена Шляхто (моб. тел. +375(29) 633-24-83), Мария Ануфриевна Семенюк (моб. тел. +375(29) 620-32-59), Дмитрий Евгеньевич Шелепов (моб. тел. +375(29) 128-91-06), Светлана Анатольевна Романенко (моб. тел. +375(29) 315-25-66), Ольга Георгиевна Перельман (моб. тел. +375(29) 107-71-51), Ольга Владимировна Маевская (моб. тел. +375(29) 623-05-20).

– С какими вопросами к вам следует обращаться?

– Мы даем консультации, составляем документы правового характера, представляем интересы граждан в судах на стороне истцов и ответчиков, потерпевших, представляем интересы лиц в государственных органах, учреждениях и организациях по всем категориям дел: трудовым, жилищным, семейным, земельным, наследственным, по возмещению вреда, защите прав потребителей и другие. Кроме того, мы оказываем юридическую помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по экономическим делам.

– Если возникает проблема, почему советуете обращаться именно к адвокату?

– Адвокаты помогут найти оптимальное решение возникшего вопроса в соответствии с требованиями законодательства, избежать в будущем негативных последствий при принятии гражданами решений, на профессиональной основе окажут юридическую помощь клиентам для осуществления и защиты их прав, свобод и интересов.

– На чем акцентируется внимание при работе с клиентами?

– Особое внимание уделяется конфиденциальности работы клиента с адвокатом. Мы тщательно подходим к вопросам соблюдения адвокатской тайны, избегаем ситуаций, связанных с конфликтами интересов. Мы предприняли все меры для того, чтобы обеспечить инкогнито наших клиентов при общении с адвокатами, как желают многие граждане.

– Расскажите, как работает консультация.

– Мы работаем с клиентами с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Наши адвокаты принимают клиентов по предварительной записи, чтобы иметь возможность уделить каждому максимальные время и внимание. Без предварительной записи прием ведет дежурный адвокат по средам с 9.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до 13.00. По общему правилу по телефону консультации не даются, только при личном приеме, но можно записаться на любое удобное для вас время. Самое главное – обратиться к адвокату свое­временно. Это позволит защитить права и законные интересы, сэкономить время, нервы, минимизировать расходы.