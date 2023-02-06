Защита прав трудящихся, контроль за условиями труда и оздоровление. Что еще обсудили на республиканском семинаре-совещании профсоюзов

Стартовал двухдневный Республиканский семинар-совещание с председателями районных и городских объединений профсоюзов.

Такие мероприятия уже стали ежегодными со времени образования профсоюзных районных объединений. В этот раз на базе санатория «Криница» вместе с представителями регионов собрались председатели отраслевых профсоюзов, председатели и заместители председателей областных (Минского городского) объединений профсоюзов, руководители структурных подразделений Совета ФПБ, унитарных предприятий «Белпрофсоюзкурорт» и «Беларустурист».

– Такой формат работы еще раз подтверждает, что все вопросы мы планируем, обсуждаем и реализуем вместе. Качественно развиваться мы сможем только в том случае, если у нас будет полное взаимодействие всех наших профсоюзных структур, – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Районные объединения являются важным звеном в профсоюзной работе, хотя это и достаточно молодая структура. Они близки к людям в городах и районах, не понаслышке знают, что волнует трудящихся в данный момент. Поэтому для совершенствования их деятельности очень важны подобные мероприятия по обмену опытом и получению новых знаний. Подписанные соглашения о взаимодействии между районными объединениями профсоюзов и местными органами власти позволяют оперативно решать возникающие вопросы.

Михаил Орда напомнил, что в ноябре начнется масштабная отчетно-выборная кампания, которая продлится в 2024 году во всех профсоюзных структурах и завершится в феврале 2025 года очередным съездом ФПБ. К тому же в 2024 году в стране запланированы важные политические события – выборы депутатов всех уровней и делегатов Всебелорусского народного собрания. Профсоюзы, как в и предыдущие годы, будут принимать активное участие в этих значимых для Беларуси мероприятиях. А для этого нужна сильная и сплоченная команда.

Важность встреч единомышленников в рамках Республиканского семинара отмечают и его участники. По словам председателя Фрунзенского районного г. Минска объединения профсоюзов Андрея Шинкевича, диалог профсоюза и власти складывается весьма позитивный.

– Иногда председатель первичной профсоюзной организации с какими-то проблемными вопросами обращается в районное объединение и выносит их на уровень городского или областного объединения. Бывает и так, что вопросы поднимают сами трудящиеся. Многие моменты решаем совместно с органами местной власти, – рассказал о своем опыте работы Андрей Шинкевич.

Его коллега Светлана Бабоед с 2015 года возглавляет Бешенковичское районное объединение. Профсоюзный лидер из Витебской области отметила, что ежегодно участвует в семинарах, которые организует ФПБ. Это очень плодотворная форма работы позволяет делиться с коллегами опытом и брать на вооружение их наработки, чтобы улучшить работу с трудовыми и профсоюзными кадрами в своем регионе.

– В Бешенковичском районе выстроена система социального партнерства. Активно взаимодействуют между собой исполнительная власть и районное объединение профсоюзов, первичные профсоюзные организации. В частности, изучаем социально-экономическое положение предприятий, наличие трудовых ресурсов, как выстроена коллективно-договорная работа, – рассказала Светлана Бабоед.

Во время подготовки семинара-совещания организаторы постарались выстроить двухдневную программу так, чтобы охватить все направления деятельности: защиту трудовых прав членов профсоюзов, осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда, организацию отдыха, оздоровление людей, создание, развитие и информационное продвижение профсоюзного комьюнити. Также участников семинара ждет «круглый стол», в ходе которого профсоюзные активисты обменяются мнениями и поделятся друг с другом приобретенным опытом.

Анжела ЛЮДЫНО

Фото Валерия КАРТУЛЯ

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