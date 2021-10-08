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COVID-19

«Защищая себя, мы защищаем других». Почему белорусы вакцинируются? (видео)

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«Защищая себя, мы защищаем других». Почему белорусы вакцинируются? (видео)
https://youtu.be/5zB--6dgM-k
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