Зарплаты бюджетников в Беларуси вырастут с 1 января 2023 года

Заработная плата в бюджетных организациях вырастет с 1 января 2023 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.

Постановлением №887 Совета Министров от 19 декабря 2022 года с 1 января 2023 года базовая ставка устанавливается в размере Br228. Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января 2023 года вырастут соответственно. Повышение базовой ставки в 2023 году будет осуществляться в несколько этапов.

Отмечается, что базовая ставка увеличится по сравнению с 1 декабря 2022 года (Br212) на 7,5%, по сравнению с 1 января 2022 года (Br207) - на 10,1%.

Минтруда напомнило, что базовая ставка - основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.