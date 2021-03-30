Зарплата медработникам в дальнейшем должна быть сохранена на таком же уровне – Пиневич

Уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии. Об этом сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Жодинской центральной городской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава.

Дмитрий Пиневич провел встречу с медицинскими работниками Жодино. Касаясь вопроса о ковидных надбавках для медиков, министр отметил, что уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии. По его словам, за период с осени прошлого года и до весны нынешнего государством для оплаты работы медиков, сражающихся с COVID-19, был выделен дополнительно Br1 млрд.

Министр рассказал, что стратегия развития системы здравоохранения в Беларуси строится по следующим направлениям: "достойная заработная плата, профессиональный рост, социальный пакет, жилье, право на профессиональный риск и его защита, коммуникации (психологический климат и сопричастность к принятию решений в учреждении) - основные направления развития системы здравоохранения на ближайшие годы".

Дмитрий Пиневич также ответил на вопросы о создании института резидентуры, о возможности получения специального образования в колледжах и др.

После общения с медицинскими работниками Жодинской городской больницы министр посетил отделения, которые сейчас перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19. Главврач больницы Татьяна Никифорова рассказала, что если ранее в больнице было около 140 ковидных коек, то сейчас - 70. Всю последнюю неделю число заболевших не растет.

Дмитрий Пиневич отметил хорошую материальную базу отделений. При этом он подчеркнул, что очень важно разъяснять пациентам обязательность нахождения в прон-позиции.

Министр рассказал, что знаком с системой здравоохранения в Жодино и оценивает уровень оказания медпомощи как очень высокий. "Сегодня я не только пообщался с коллективом, но мы вместе с руководством больницы проработали вопрос установки высокотехнологичных диагностических аппаратов - в ближайшей перспективе это КТ, в более отдаленной - МРТ", - добавил он.