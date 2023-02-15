«Заработали миллион — и мы дадим миллион». Лукашенко требует финансировать театры по схеме 50 на 50

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует выйти на равнодолевое финансирование театров. Об этом глава государства заявил на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще в 2021 году Президент, посещая Национальный академический театр имени Янки Купалы, поручил перевести театры на равнодолевое (бюджет плюс собственные средства) финансирование расходов. То есть сколько труппа заработала своими силами, столько и получит в качестве поддержки из госбюджета. Однако, судя по всему, это поручение пока не выполнено. Более того, на рассмотрение главы государства вынесли проект нового указа, и предлагаемые подходы расходятся с его ранее озвученными требованиями.

"Какие вы еще деньги у меня просите? 50% мы даем театрам дотацию. Тем театрам практически, которые в 2020 году выступили за уничтожение государства. Что вы сделали для того, чтобы выполнить мое поручение? - спросил Александр Лукашенко. - Все выполняли: от министра культуры, председателей гор-, облисполкомов до Кочановой. Все ходили вокруг театра, пришли и говорят: "Денег мало". Что вы просите?"

Как отмечено в документе, "предусматривается равнодолевое финансирование из средств бюджета и собственных средств затрат театральных учреждений на оплату труда артистов и худперсонала, создание новых постановок, проведение гастролей и выплату авторских отчислений, вознаграждений".

"Второе, что вы предлагаете, чтобы я заплатил за содержание и использование в полном объеме за счет бюджетных средств госимущества театра, включая оплату труда служащих и рабочих, коммунальные услуги, техническое обслуживание зданий и сооружений, благоустройство территории (деревья буду садить за вас...) и ремонт оборудования и транспорта. Разве театр будет переживать по поводу транспорта, какого-то оборудования? За это же заплатят из бюджета, - раскритиковал подобные предложения Президент. - Какое же здесь стимулирование".

"Мы же собрались, чтобы лучше сделать. А вы мне предлагаете сегодня вот этот бардак узаконить", - подчеркнул он.

По словам председателя КГК Василия Герасимова, предполагается, что государство будет выделять театрам деньги только на постоянные расходы. Все остальное - сколько заработал театр, столько доплатил бюджет.

"Мы будем финансировать постоянные расходы, а в постоянных расходах конь не валялся", - заметил Александр Лукашенко.

"С этим я согласен", - ответил Василий Герасимов.

"Так зачем вы мне подсовываете эти решения? Мы же договорились: заработали миллион - миллион из бюджета платите. Тогда будет понятно: вы заработали больше - больше получили", - подчеркнул глава государства.

"Речь идет о том, что они не заработают столько, даже если им ту сумму доплатить", - сказал председатель КГК.

Президент согласился, что это непросто. Но в сегодняшних условиях, по его словам, иначе нельзя: необходимо учиться зарабатывать деньги и быть экономными. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что нельзя безоглядно оплачивать театрам все расходы. Подходы к этой теме необходимо ужесточить. Возможно, государство может дополнительно поддержать театры по каким-то вопросам, но наиболее оптимальным вариантом Президент считает равнодолевое финансирование - 50 на 50. А куда уже театры будут направлять эти деньги, это их вопросы.

"Садитесь и думайте, как мы будем с ними работать", - подытожил Президент.