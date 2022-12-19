Запуск второго энергоблока БелАЭС намечен на I квартал 2023 года

Запуск второго энергоблока Белорусской АЭС намечен на первый квартал следующего года. Готовность – 97%. Об итогах работы отрасли и планах на будущее сегодня говорили в Министерстве энергетики.

Сейчас продолжаются плановые пусконаладочные испытания. Первый энергоблок БелАЭС работает на номинальной мощности. В Минэнерго отмечают: несмотря на непростую внешнюю ситуацию, энергосистема страны работает стабильно. Потребители получают энергоресурсы в востребованных объемах. Продолжается модернизация электросетевой инфраструктуры, реализуются важные инвестиционные проекты. В планах – построить около 2 млн кв. м. электродомов. Также особое внимание – электрификации жилищного фонда.