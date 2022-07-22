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Технологии

Запущена бета-версия RuStore — российского магазина приложений для Android

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Запущена бета-версия RuStore — российского магазина приложений для Android

Запущена бета-версия RuStore - российского магазина приложений для Android (аналог Google Play), в нем больше 100 приложений, в том числе попавших под санкции банков.

О запуске официально объявили VK и Минцифры.

Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.

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