Запущена бета-версия RuStore — российского магазина приложений для Android
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Запущена бета-версия RuStore - российского магазина приложений для Android (аналог Google Play), в нем больше 100 приложений, в том числе попавших под санкции банков.
О запуске официально объявили VK и Минцифры.
Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.
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