Запреты на посещение лесов начинают снимать в Могилевской области

По состоянию на утро 12 сентября в Могилевской области запрет на посещение лесов сохраняется в 17 районах. Об этом сообщает Минлесхоз.

Запреты и ограничения на посещение лесных массивов региона уже сняты в Быховском, Кличевском, Славгородском и Чериковском районах.