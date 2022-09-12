Запреты на посещение лесов начинают снимать в Могилевской области
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По состоянию на утро 12 сентября в Могилевской области запрет на посещение лесов сохраняется в 17 районах. Об этом сообщает Минлесхоз.
Запреты и ограничения на посещение лесных массивов региона уже сняты в Быховском, Кличевском, Славгородском и Чериковском районах.
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