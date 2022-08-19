Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 70 районах Беларуси

Из-за повышенной температуры воздуха на территории Беларуси Министерство лесного хозяйства сохраняет ограничения и запреты на посещение лесных массивов для граждан. По информации ведомства, в Беларуси запреты и ограничения введены в 70 районах.

По актуальной информации, леса Витебской области разрешены для посещения.

Ограничения и запреты сохраняются в 21 районе Гомельской области, 20 - Минской и в 17 - Гродненской. Ограничены к посещению леса 11 районов Брестской области, а также 1 в Могилевской.

Оперативно отследить ситуацию можно на сайте Минлесхоза с помощью интерактивной карты. Это поможет избежать рисков для лесного фонда и штрафных санкций для нарушителей, в том числе тех, кто действует по неведению.