Запреты и ограничения на посещение леса продолжают действовать в большинстве районов Беларуси

Из-за повышенной температуры воздуха в Беларуси Министерство лесного хозяйства сохраняет ограничения и запреты на посещение лесов. По информации ведомства, в Беларуси запреты и ограничения введены в 82 районах, сообщает БЕЛТА.

По актуальной информации, леса Витебской области посещать разрешено.

Ограничения и запреты сохраняются в 21 районе Гомельской области, 22 - Минской, 17 - Гродненской, 6 - Могилевской. Ограничено посещение лесов 16 районов Брестской области.

Оперативно отследить ситуацию можно на сайте Минлесхоза с помощью интерактивной карты. Это поможет избежать рисков для леса и штрафов для нарушителей, в том числе тех, кто действует по неведению.