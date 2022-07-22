Запреты и ограничения на купание в водоемах Беларуси: санэпидслужба обновила информацию

Санитарно-эпидемиологическая служба обновила информацию об ограничениях и запретах на купание в местах массового отдыха на водных объектаx.

— Специалистами санитарно-эпидемиологической службы за период с 15 по 21 июля проведены обследования 310 зон рекреации, — проинформировали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Исследовано 592 пробы воды, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 21 проба по микробиологическим и 9 проб по санитарно-химическим показателям.

На основании результатов лабораторного контроля по состоянию на 21 июля территориальными учреждениями государственного санитарного надзора местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации, внесен ряд предложений.

По ограничению купания детей — на трех зонах рекреации:

♦ пляж «Западный» на реке Сож в микрорайоне Шведская Горка города Гомеля;

♦ место массового отдыха «Река Случь в районе 11 городка по ул. Социалистическая» на реке Случь в городе Слуцке;

♦ городской пляж № 2 КУП «ДЭП г. Бобруйска» на реке Березина в городе Бобруйске.

По приостановлению купания детей и взрослых — на трех объектах:

♦ пляжная зона Солигорского водохранилища в городе Солигорске;

♦ пляж ДУП «Санаторий им. В.И. Ленина» на реке Березина в городе Бобруйске;

♦ пляж КУП «ДРОЦ «Птичь» на реке Птичь вблизи г.п. Копаткевичи Петриковского района.

По запрету купания детей, взрослых и занятий водными видами спорта — на одиннадцати зонах рекреации:

♦ городской пляж в парке культуры и отдыха «Приднепровский» на реке Днепр в городе Жлобине;

♦ зона массового отдыха у воды с пляжем для купания на реке Днепр в районе Центра олимпийского резерва в городе Жлобине;

♦ пляжная зона водоема филиала «Санаторий «Сосновый Бор» на реке Рыбчанка на территории Радошковичского сельсовета Молодечненского района;

♦ городской пляж № 1 КУП «ДЭП г. Бобруйска» на реке Березина;

♦ городской пляж на реке Днепр в городе Могилеве;

♦ пляж на реке Днепр агрогородка Полыковичи Могилевского района;

♦ водоем в деревне Вильчицы Могилевского района;

♦ пляж Печерского водохранилища в городе Могилеве;

♦ пляж Гребеневского водохранилища в городе Могилеве;

♦ городской пляж, расположенный на правобережье реки Днепр (вблизи Ледовой арены) в городе Шклове;

♦ пляж на реке Бася по ул. Верхнеяловской в городе Чаусы.

Государственный санитарный надзор за содержанием зон рекреации в период купального сезона 2022 года продолжается.

СБ