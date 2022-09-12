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Общество

Запрет на посещение лесов снят в Могилевской области. Рассказываем, где он еще действует

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Запрет на посещение лесов снят в Могилевской области. Рассказываем, где он еще действует

По состоянию на 12 часов 12 минут 12 сентября запрет на посещение лесов в Могилевской области отсутствует, сообщает Bobrlife со ссылкой на Министерство лесного хозяйства.

В Брестской области ограничение на посещение лесов действует в Ивановском, Малоритском, Пинском и Столинском районах. В Витебской области посещение запрещено в Дубровенском, Лепельском районах. В Гомельской области нельзя ходить в леса в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Ельском, Калинковичском, Лоевском, Мозырском, Наровлянском районах. Ограничение введено в Житковичском, Лельчицком, Речицком районах.

За нарушение запрета на посещение лесов предусмотрена административная ответственность (ст. 16.21 Кодекса об административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом до 12 базовых величин. Если же лесному фонду еще и будет причинен ущерб, размер штрафных санкций может вырасти до 30 БВ.

Открыть карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси можно онлайн по ссылке.

Подготовил Виктор ЧАБАН, фото автора.

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