Запрет на посещение лесов по-прежнему действует на всей территории Могилевской области
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Несмотря на установившуюся прохладную погоду, по состоянию на 6 сентября запрет на посещение лесных массивов действует во всех районах Могилевской области. Это следует из информации, размещенной на интерактивной карте Минлесхоза.
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