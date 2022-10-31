Запрет на лов сома и чудского сига вводится в Беларуси с 1 ноября

Запрет на лов сома и чудского сига вводится с 1 ноября, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В период зимовки рыбы необходимы дополнительные охранные мероприятия, обеспечивающие предотвращение ее массового вылова промысловыми орудиями лова на зимовальных ямах. В Госинспекции напомнили, что в соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства запрещен промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля. Перечень зимовальных ям с указанием их границ указывается в рыбоводно-биологических обоснованиях.

В зависимости от вида рыбы по-разному пережидают этот период. "Многие виды теплолюбивых рыб, таких как лещи, карпы, лини, уже в октябре - ноябре собираются в огромные стаи и отправляются в зимовальные ямы. При этом рыбы одного вида и возраста зимуют вместе, прижимаясь друг к другу. В зимний период также меняется и поведение хищников под водой. К примеру, когда лед сковывает воду рек, озер, водохранилищ, сом прячется в углубленные места, прижавшись к мягкому илу, и засыпает, время от времени шевеля своими плавниками и длинными усами. Залегают сомы в ямы часто довольно многочисленными группами. На них иногда ложится другая рыба, нередко в несколько ярусов", - рассказали в ведомстве.

Для сохранения популяции сома обыкновенного, который становится легкой добычей в зимний период времени, по всей Беларуси установлен запрет на его вылов с 1 ноября по 31 марта, при этом запрет касается не только промыслового, но и любительского лова.

У представителей семейства лососевых, к которым относится сиг чудской и ряпушка, поздней осенью начинается период нереста. В соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства запрещается промысловое и любительское рыболовство сига чудского с 1 ноября по 15 декабря. Согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 2 декабря 2015 года №42 в период с 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях страны запрещается лов ряпушки европейской.