Запрет лова всех видов рыб на зимовальных ямах вводится с 1 октября, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В соответствии с правилами любительского рыболовства и правилами ведения рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях Беларуси запрещается лов всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля. "На зимовальных ямах рыба становится легкой добычей. В связи с этим в период зимовки рыбы необходимы дополнительные охранные мероприятия, обеспечивающие предотвращение ее массового вылова на зимовальных ямах", - отметили в инспекции.

Перечень зимовальных ям определен Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Республики Беларусь.

Ознакомиться с расположением зимовальных ям можно на официальном сайте госинспекции, где размещена соответствующая карта с указанием координат и их границ.