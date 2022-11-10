Заплатить налоги и спать спокойно. Специалисты отвечают на вопросы читателей

15 ноября истекает срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2021 год, а также авансового платежа по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год. В преддверии этой даты у наших читателей появились вопросы, связанные с уплатой, которые мы и задали начальнику инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Бобруйску Лилии Наронской.

У меня в собственности квартира, в которой я прописан и проживаю. Слышал, что с этого года должен уплачивать за нее налог, но извещение из налоговой инспекции не получал. Как узнать, надо ли мне его платить?

– Физические лица, имеющие в собственности квартиры (за исключением льготных категорий граждан), уплачивают налог на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого путем направления его посредством почтовой связи либо через личный кабинет плательщика. Если гражданин не получил извещение по почте, но при этом знает, что ему необходимо уплачивать налог, возможно, он подключался к личному кабинету плательщика и извещение было ему направлено в электронном виде. При наличии у гражданина личного кабинета извещение на бумажном носителе ему не направляется. Если гражданин утерял или забыл логин и пароль для входа в личный кабинет, он может обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом для получения новых логина и пароля.

Кроме того, сумму начисленных налогов можно увидеть и оплатить в платежной системе ЕРИП. Для просмотра предъявленной суммы плательщик вводит свой учетный номер плательщика (УНП). Узнать его можно на официальном сайте МНС в разделе «Сервисы – Государственный реестр плательщиков – Поиск физических лиц». В любом случае можно порекомендовать такому гражданину для уточнения причин отсутствия извещения обратиться к нам в инспекцию лично или по телефонам: 59-76-24, 59-76-22, 59-76-95, 59-72-03.

У нас в семье 3 детей (8, 12, 15 лет). Как многодетная семья мы построили 2 квартиры, расположенные на одной площадке. Право собственности на обе оформлено на меня. Должна ли я платить за них налог?

– Члены многодетных семей освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении принадлежащих им квартир вне зависимости от их количества. При этом для целей налогообложения многодетной признается семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более несовершеннолетних детей.

За моей мамой-пенсионеркой (69 лет) в ГАИ зарегистрирован легковой автомобиль. Ей пришло извещение на уплату транспортного налога. Должны ли пенсионеры его уплачивать?

– Физические лица обязаны уплачивать транспортный налог за ­транспортные средства, зарегистрированные за ними в ГАИ МВД. Для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, или лиц, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, предусмотрено применение ставки транспортного налога в размере 50% от установленной ставки в отношении зарегистрированного за ними транспортного средства, но при наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

То есть, если за гражданкой, которая достигла общеустановленного пенсионного возраста, зарегистрирован легковой автомобиль, то транспортный налог она за него уплачивает. При этом, если у нее имеется действительное водительское удостоверение, налог ей предъявляется уменьшенный на 50%. Если нет водительского удостоверения, налог уплачивается в полном размере.

Мне предъявили к уплате транспортный налог за прошлый год. Что мне грозит, если я его не заплачу вовремя?

– Несвоевременная уплата налогов влечет применение административной ответственности и начисление пени. Так, неуплата или неполная уплата физическим лицом налога, совершенные по неосторожности, если неуплаченная или не полностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, влекут наложение штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины. Отдельно хочется обратить внимание, что за умышленную неуплату налога физические лица подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафа в размере 40% от неуплаченных сумм, но не менее 10 базовых величин.

В отношении физических лиц, допустивших неуплату налога, налоговыми инспекциями взыскание задолженности производится в принудительном порядке: из заработной платы, пенсий и других выплат, а также путем направления решений о взыскании налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в органы принудительного исполнения. При этом при направлении исполнительных документов в органы принудительного исполнения должникам, помимо уплаты суммы налога, пени и административного штрафа, придется заплатить еще и расходы по их исполнению судебными исполнителями, и принудительный сбор в размере 10% от суммы исполненного в пользу взыскателя требования, но не менее 50% от размера базовой величины. Кроме того, в отношении недобросовестных плательщиков судебными исполнителями либо судом применяются меры по обеспечению исполнительного документа, например, такие как: арест денежных средств, в том числе находящихся на счетах в банках и у иных лиц, опись и изъятие имущества должника, временное ограничение права должника на выезд из Республики Беларусь, на управление механическими транспортными средствами, запрет операторам мобильной связи, организациям, предоставляющим услуги электросвязи, телевидения, интернет-провайдерам выполнять обязательства по заключенным с должником договорам.