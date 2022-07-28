Записная книжка Анны Ахматовой продана на аукционе за $9,9 тыс.

На аукционе "Литфонд" за 600 тыс. российских рублей ($9,9 тыс.) продана записная книжка поэтессы Анны Ахматовой, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе, личный раритет Ахматовой - 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных собственноручно поэтессой в 1930 году, - был продан. Отмечается, что итоговая сумма лота выросла в два раза от изначально заявленной стоимости.

Также с молотка ушли коллекционные выпуски стихов Иосифа Бродского на немецком языке с автографами поэта - "Побег из Византии. Очерки" за 65 тыс. российских рублей ($1,7 тыс.) и "Берега потерянных" за 46 тыс. российских рублей ($759).