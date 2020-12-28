Запас СИЗов для работников здравоохранения за неделю вырос на 5-10%

Работники организаций системы Минздрава обеспечены СИЗами в полном объеме, сообщила главный технический инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Людмила Морозова.

Запас средств индивидуальной защиты работников здравоохранения в целом по регионам за неделю вырос на 5-10%. А в некоторых областях увеличение составило 15% и более. Это касается Гомельской, Минской и Могилевской областей.

Заметно пополнили запас дезинфицирующих и антисептических средств организации в Гомельской области, здесь отмечается рост в 1,5 раза.

Вместе с тем за прошедшую неделю незначительно снизился запас средств защиты в организациях Гродненской области: на 4% - медицинских перчаток, на 3% - бахил и на 5% - дезинфицирующих и антисептических средств.

Сегодня в организациях системы Минздрава насчитывается 895 тыс. единиц санитарной одежды, почти 17 млн медицинских одноразовых масок, 180 тыс. защитных очков, почти 1,5 млн респираторов, свыше 17,5 млн медицинских перчаток. Работники бригад скорой медицинской помощи в полном объеме оснащены осенне-весенними и утепленными костюмами.