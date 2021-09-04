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Погода

Заморозки ожидаются в Беларуси ночью 5 сентября

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Заморозки ожидаются в Беларуси ночью 5 сентября

Ночью 5 сентября в некоторых районах Беларуси ожидаются заморозки, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем в воскресенье ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами заморозки до нуля и 3 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла.-

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