Замороженные овощные смеси. Польза

Мы живем в таких широтах, где нет возможности круглый год употреблять разнообразные свежие овощи. Однако их польза для человека неоспорима. В связи с этим люди пошли на хитрость и начали замораживать овощи.

Употребление замороженных овощей — это один из самых простых и бюджетных способов получения организмом важных витаминов, минералов, микроэлементов в зимний период.

В век технологий можно смело говорить о том, что овощи в замороженном состоянии порой бывают гораздо полезнее овощей, купленных в магазинах. Об этом говорят и многочисленные исследования.

О замороженных овощах больше стоит говорить с положительной точки зрения.

При современных методах заморозки овощи сохраняют практически все свои положительные свойства.

От момента сбора урожая до заморозки проходит очень мало времени — это в интересах производителя. Иначе продукт потеряет внешний вид и даже при заморозке будет видно, что он испорчен.

ВАЖНО: При покупке замороженных овощей все же обращайте внимание на состав. В редких случаях для сохранения внешнего вида, придания яркости овощам производители прибегают к использованию пищевых добавок.

Короткие сроки заготовки овощей гарантируют отличное сохранение продуктов.

Однако замороженные овощи могут нанести и вред, но только в том случае, если они подвергались заморозке два и более раза. В момент оттаивания овощи могут просто испортиться.

Какие овощи выбрать: замороженные или свежие?

Если стоит выбор перед замороженными овощами и теми, которые вы только что сорвали со своей грядки — нет никаких сомнений, что ваши овощи будут гораздо свежее и полезнее покупных.

Замороженные овощи хоть и сохраняют практически все свои положительные свойства, все же они не были выращены на вашем огороде. Не вами они были заморожены.

Если же речь идет об овощах, которые вы морозили сами, то они также уступают свежесорванным по количеству сохраненных витаминов и микроэлементов.

ВАЖНО: При заморозке овощей в наибольшей степени подвергается разрушению витамин С.

Однако, если взять продукт, который был сорван вами, но пролежал в холодильнике или вне его несколько дней, недель, то скорее всего по качеству он уступит место замороженному продукту.

Овощи в холодильнике

Также стоит задуматься о пользе свежих овощей в магазинах и супермаркетах в зимний период. Скорее всего, они проиграют в борьбе с замороженными овощами.

Как правило, овощи зимой попадают на прилавки предварительно проделав долгий путь с дальних южных стран.

Это говорит о следующем:

Для сохранения внешнего вида продукта, его срывают задолго до созревания. Встречая свежие овощи на прилавках магазинов и супермаркетов, можете быть уверенными, что эти продукты питания дозревали на пути в место назначения, либо вовсе не зрелые

Для сохранения внешнего вида овощей перед длительной транспортировкой, а иногда и во время ее, может быть использована химическая обработка продуктов

Во время длительного хранения свежие овощи теряют витамины и минералы

Обработка овощей

Какие виды замороженных овощей существуют?

С учетом того, что морозить можно практически все существующие овощи, на прилавках магазинов и супермаркетов можно встретить огромный выбор замороженных овощей и их смесей.

Самые распространенные овощи, пользующиеся спросом у наших граждан это:

Спаржевая фасоль

Цветная капуста

Брокколи

Горошек

Кукуруза

Баклажаны

Перец

Брюссельская капуста

Кабачок

Смеси из вышеназванных овощей с добавлением сельдерея, лука, моркови и т.д.

Как проходит производство замороженных овощей?

Для заморозки овощей используется шоковая заморозка.

Ранее для замораживания овощей необходимо было поместить овощи в холодильную камеру на два-три часа. Однако, это уже устаревший метод, требующий более длительного времени.

Шоковая заморозка представляет собой обдув овощей потоками воздуха низких температур. Температура воздуха около -35°С. Для замораживания овощей достаточно двадцати-тридцати минут.

Плюсы шоковой заморозки:

Овощи за такой короткий промежуток времени теряют меньше витаминов

Лед не кристаллизуется

Не нарушается структура тканей продукта

Как заморозить овощи в домашних условиях?

Для заморозки овощей в домашних условиях вам понадобятся:

Овощи

Пакеты и контейнеры

Морозильная камера холодильника

Немного времени

Для начала пред заморозкой овощей следует:

Овощи помыть, обсушить, удалить хвостики, сердцевины, косточки, при необходимости кожуру и семена

При необходимости порезать на мелкие кусочки, разделить на соцветия и т.д.

Советы по замораживанию овощей в домашних условиях:

Цветную капусту и брокколи следует разделить на соцветия

Морковь можно резать кружочками, соломкой, кубиками

Очищенные от хвостиков и семян перцы можно порезать кубиками, соломкой, а можно хранить и в целом виде. Целые перцы можно использовать для фарширования. Хранить их лучше, складывая один в одного

Белокочанную капусту все же лучше морозить уже в виде скрученных голубцов

Стручковую фасоль следует порезать на две-три части

Помидоры можно морозить целиком, особенно если это помидоры черри, также их можно резать дольками или кубиками. Хорошим вариантом будет заморозить помидоровое пюре, предварительно измельчив помидоры, а затем поместив массу в формы для хранения льда, стаканчики. После заморозки пюре можно извлечь из формы и переложить в пакет

Молоденькие огурцы режут в произвольной форме, они могут пригодиться для салатов

Баклажаны перед заморозкой стоит порезать на кружочки и пересыпать солью, чтобы удалилась горечь. Затем следует смыть сок и бланшировать. Морозят и запеченные баклажаны

Можно сделать ассорти, расфасовав по пакетам смести овощей для приготовления ваших любимых блюд

Зелень морозят, предварительно помыв, высушив, порезав и разложив по пакетам. Зелень можно заморозить в формах для льда, разложив ее по ячейкам и залив, к примеру, оливковым маслом — выйдет отличная заправка к салатам

Процесс заморозки зелени

Замораживать овощи можно с предварительным бланшированием и без него.

Некоторые специалисты утверждают, что без бланширования овощи даже при самых низких температурах способны дозревать, менять свою структуру, внешний вид. И без горячей обработки могут замораживаться лишь болгарский перец и лук. Также следует избегать предварительной варки брокколи — очень хрупкий овощ.

Бланшировать овощи следует так:

Набираем в кастрюлю воду, доводим ее до кипения. Кастрюлю берем такую, чтобы можно было поместить в нее дуршлаг

В дуршлаг помещаем предварительно подготовленные овощи

Дуршлаг с овощами опускаем в кипящую воду

Кастрюлю накрываем крышкой

Ждем необходимое количество времени

Время для бланширования зависит от вида овоща — оно может варьироваться от полутора до пяти минут. К примеру, пять минут приходится на морковь, четыре — на баклажаны, полторы — на лиственные овощи. Остальным овощам будет достаточно двух-трех минут.

Бланширование овощей

Овощи необходимо складывать:

В пакеты. Пакеты чаще используют для хранения резаных овощей

В контейнеры. Контейнеры используют для хранения целых овощей — контейнер не допустит деформации овоща

Домашняя заготовка овощей

Часто бывает так, что в морозильных камерах наших холодильников недостаточно места для огромного количества контейнеров, а заморозить овощей на зиму хочется побольше.

Для сохранения первоначального вида у целого овоща при домашней заморозке можно поступить так:

Вымытые и очищенные овощи уложите в контейнер, либо на разделочную доску

Поместите в морозильную камеру холодильника

После нескольких часов заморозки извлеките овощи из холодильника

Переложите овощи в пакет

И сразу же отправляйте обратно в морозильную камеру

Замороженные брикетики из резаных овощей готовятся так:

Режем овощи на мелкие кусочки, предварительно вырезав хвостики, сердцевины, убрав косточки и при необходимости удалив семена и кожуру

Плотно-плотно складываем в небольшой контейнер

Отправляем в морозильную камеру на несколько часов

После извлечения из холодильника контейнера, опускаем его в теплую воду — тогда замороженный брикет овощей легко отстанет от стенок контейнера

Помещаем брикетик в пакет и плотно закрываем

ВАЖНО: Воздух, попавший в пакет, даже при самой низкой температуре вашей морозильной камеры, окажет губительное действие на овощи.

По материалам stiralkovich.ru.