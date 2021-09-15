Замминистра обороны РФ об учении “Запад-2021”: мы можем образумить и отрезвить любого врага

Белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало, что вооруженные силы двух стран могут пресечь любую агрессию. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - заявил Юнус-Бек Евкуров.

Он констатировал, что военнослужащие продемонстрировали все навыки, которые приобрели на плановых занятиях по боевой подготовке в течение учебного года. "За короткое время вы в составе коалиционной группировки войск успели узнать друг друга и организовать тесное взаимодействие по задачам на поле боя", - отметил замминистра обороны РФ.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси, девяти полигонах, расположенных на территории России, а также в акватории Балтийского моря. В учении "Запад-2021" задействовали около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12 тыс. 800 человек (в том числе до 2,5 тыс. российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники - в учении на территории Беларуси.

"При этом максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации и Республики Беларусь не превысило соответственно 6400 и 6300 человек", - подчеркнули в Минобороны РФ.