Замминистра о лесосечных работах: необходимо устранить слабые места в охране труда

Необходимо устранить слабые места в охране труда, сказал во время открытия заседания отраслевой комиссии по охране труда в Бобруйском лесхозе заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

По словам заместителя министра, статистика 2022 года отражает реальное положение дел в охране труда: из 17 несчастных случаев 10 произошли на лесосечных работах. "Хочется верить, что установка систем страховки дала положительный эффект - за полгода в отрасли ни одного несчастного случая при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Но лесосечные работы - это наше слабое место, решить проблему системно пока не получается, срабатывает пресловутый человеческий фактор", - отметил Владимир Креч.

Замминистра поставил задачу: изменить менталитет работников. "Чтобы люди не относились к собственной жизни и здоровью беспечно, нужно постоянно говорить о правилах охраны труда, проводить активную информационно-разъяснительную работу", - добавили в Минлесхозе.