Замминистра экономики проведет прямую телефонную линию 7 января

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич проведет прямую телефонную линию 7 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прямая линия состоится с 9.00 до 12.00. Вопросы можно задать по телефону 8 (017) 200-05-03.

По материалам belta.by.