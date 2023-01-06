Замминистра экономики проведет прямую телефонную линию 7 января
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Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич проведет прямую телефонную линию 7 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прямая линия состоится с 9.00 до 12.00. Вопросы можно задать по телефону 8 (017) 200-05-03.
По материалам belta.by.
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